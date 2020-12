Gironde : une aide de 40 millions d’euros de l’État pour la relance du département

La Gironde a obtenu ce lundi 7 décembre une aide de l'Etat de 40 millions d'euros, en soutien à ses investissements et à l'économie locale pour faire face à la crise.

La Gironde est le premier département français à avoir contractualisé avec l'Etat une aide pour la relance économique et sociale. Une aide de 40 millions d'euros bienvenue à l'heure des bilans comptables qui se compliquent avec la crise sanitaire et économique. Cela va permettre de soutenir les projets déjà engagés. C'est donc par exemple 14 millions d'euros qui vont aller au plan Collège, 5,4 millions au plan Haut-Méga, ou encore 10,2 millions pour soutenir les aînés notamment dans les Ehpad.

Après trois mois de négociations, la Gironde obtient ces 40 millions d'euros qui vont permettre de soutenir les projets déjà engagés, estime le Président du département Jean-Luc Gleyze dont le témoignage est à écouter ici :

De son côté, l'opposition se réjouit de cette manne qui signe (enfin) une collaboration avec l'Etat et non plus un affrontement comme ça avait été le cas pour les dépenses de fonctionnement. Témoignage de Jacques Mangon à écouter ici :

(Tous les témoignages ont été recueillis par Violaine Attimont)

Concernant le débat budgétaire, 2021 atteindra un record en matière d'investissement : 270 millions d'euros, ce qui permettra au président de tenir sa promesse de mandature d'un milliard d'euros d'investissement sur 6 ans. Après le débat sur les orientations budgétaires ce lundi, le vote effectif du budget 2021 aura lieu la semaine prochaine en assemblée plénière.