Go Messe vous simplifie la messe (Web)

C'est une plateforme internet qui va changer la vie de bien des paroissiens, notamment dans les territoires ruraux. Go Messe met en lien les fidèles qui ont de la place dans leur voiture et ceux qui n'ont pas la possibilité d'en avoir une. Une initiative, solidaire, écolo et missionnaire. Rencontre avec son fondateur, Emmanuel de Belizal, qui a lui même mis entre parenthèse sa carrière pour se conscrer bénévolement à cette aventure.



gomesse.fr/