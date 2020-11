Grâce au DAB+, écoutez RCF en qualité numérique en plus de la FM

Un nouveau système pour écouter votre radio est disponible depuis vendredi dernier à Bordeaux et à Arcachon. C'est l'arrivée du DAB+ (Digital Audio Broadcasting), la radio en qualité numérique, qui vient s'ajouter à la FM classique. Les voitures et les postes de radio les plus récents en sont normalement équipés, une petite révolution va nous dire Nicolas Curien, chargé de la radio au sein du CSA, le Conseil national de l'audiovisuel.