Grâce aux réseaux sociaux ce métallier sarthois double son chiffre d'affaire

On parle souvent des méfaits des réseaux sociaux... Mais grâce à YouTube et Instagram une petite entreprise de métallerie de Thorigné-sur-Dué fait le buzz sur internet. Les vidéos réalisées par Julien Bonnet et son équipe ont été vues plus de 30 000 fois chacune. Une aubaine pour cet artisant. Et cet engouement sur les réseaux sociaux se ressent aussi sur le chiffre d’affaire : grâce à cette publicité Julien Bonnet envoie ses commandes au-delà des limites de la Sarthe, même à l’étranger.