Grand Angoulême Basketball et Force Athlétique

Douzième numéro de "Parlons Sport" présenté par Jean Rinaud. Une émission centrée sur l'actualité sportive en Charente.



Première partie : Nicolas Delineau entraîneur de l'équipe sénior du Grand Angoulême Basketball vient nous parler du club et de la Coopération Territoriale entre cinq clubs du territoire : Angoulême, Puymoyen, La Couronne, Soyaux et Saint Yriex... Une coopération qui permet de mutualiser les meilleurs potentiels chez les jeunes et les séniors, à l'image de l'équipe une qui reste sur 15 victoires en 15 matchs...



Deuxième partie : Philippe Szezepanski, secrétaire général du club de Force Athlétique de Cognac vient nous présenter ce sport encore peu médiatisé, reposant sur trois mouvements : flexion sur jambe, développé couché, et soulevé de terre. Un sport devenu membre du Comité National Olympique et Sportif Français en 2016.