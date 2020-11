Grand direct entre les RCF de Franche-Comté

10h à 11h

Témoignages des 3 présidents Catherine Bee, Jean-Victor Leguern et Rémi Jobard sur les besoins de nos radios et les liens avec les diocèses

"Eglise en dialogue" par le pasteur Hoppe Nénonéné – pasteur sur la ville de Besançon - Le pasteur Hop Nenonene nous explique ce qu'est le synode régional de l’église protestante unie et son utilité.



"Commune planète" : Du 2 au 9 novembre se déroulait la 13ème édition nationale de la Semaine de la finance solidaire. Une semaine qui veut faire prendre conscience à chacun que son épargne est un moyen d’action et qu’il peut soutenir des projets répondant aux enjeux de notre société. La finance solidaire est au coeur de "commune planète" aujourd'hui, animée par Denis Schiffmann et Jean-Pierre Rougeot - qui ont développé des trésors d'ingeniosité technique pour réaliser cette interview en temps de confinement, via un système de visioconference.

Invité : Bernard Havet - Membre du Conseil d'administration Oikocredit Franche-Comté Bourgogne



La recette de Chili Con Carne à la saucisse de Morteau proposée par le chef à La petite Charrue à Vauthiermont, dans le territoire de Belfort.

Pour 4 personnes :

2 saucisses de Morteau

1 oignon

1 gousse d'ail

50g de Chorizo

750g de haricots rouge précuits

400g de tomates pelées

1/2 verre de Savagnin

Tabasco

Une cuillère à café de piment d'Espelette

4 grosses pommes de terre ou 8 petites

1 - Faire cuire les pommes de terre à l'eau ou à la vapeur. Plongez les saucisses de Morteau dans l'eau froide. Surveillez la cuisson en veillant à ce que l’eau reste frémissante : faites cuire à feu doux dès les premiers bouillonnements pendant 25 à 30 minutes. 2 - Émincez l'oignon et faites le revenir dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive. Passez ensuite à la découpe du chorizo et de la gousse d'ail en découpant des lamelles d'un demi-centimètre de long. Une fois, l'oignon doré, ajoutez le chorizo, l'ail, le piment d'Espelette et quelques gouttes de tabasco. Faites revenir le tout à feu doux. 3 - Ajoutez ensuite les tomates pelées et laissez réduire. 4 - Rincez les haricots rouges à l'aide d'une passoire pour enlever l'amidon et ajoutez les à la préparation. 5 - Après 2 minutes de cuisson, ajoutez une à deux louches d'eau de cuisson des saucisses de Morteau. Laissez réduire. Ajustez l'assaisonnement sans trop saler !

6 - Au dernier moment ajouter le 1/2 verre de Sauvagin et arrêtez la cuisson. 6 - Une fois que tout est cuit, découpez les saucisses de Morteau en deux. Il ne vous reste plus qu'à dresser et à déguster.

de 11h à 12h



De 11h00 à 11h30 - en direct dans les studios l’artiste Lilian Renaud, artiste franc comtois.

Il est le vainqueur de la 4ème saison de l’émission « The Voice » en 2015, coaché par l’artiste Zazie. Aujourd’hui son actualité se conjugue avec des concerts en préparation et un nouvel album.



De 11h30 à 12h00 – en direct appels des auditeurs : Tel appel : 03.84.72.01.42

"Un jour comtois" de Gérard Bouvier - C’est aujourd’hui l’histoire d’un moine irlandais, Saint Colomban, qui a marqué la Comté de son empreinte. C’est une vieille histoire des années 600. Nous sommes deux cents ans avant Charlemagne, mais l’Histoire s’écrit sur nos terres qui deviendront la Comté et c’est ce que nous raconte ce jour comtois du 21 novembre.

+intervention en direct de Renaud sur la mutualisation

+intervention en direct de Philippe Maire sur le DAB+ et la technique