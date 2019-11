Grande Marée sur Brest jusqu'à fin novembre

Deux fois par an, l'Adao, l'association pour le développement des arts de l'oralité, donne rendez-vous au public pour un temps fort autour du conte, sur Brest et sa région. C'est le cas jusqu'à fin novembre avec le festival Grande Marée. La programmation prend le soin de s'adresser à tous, enfants, adolescents et adultes. Avant de détailler ces propositions, Sylvie Petron, la coordinatrice de l'Adao, s'arrête sur l'affiche de cette édition 2019: une fleur rouge, sur fond... rouge !