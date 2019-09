Grenelle des violences conjugales lancé par le gouvernement

A la une de l’actualité, l’ouverture du grenelle des violences conjugales lancé mardi dernier par le gouvernement. Des violences psychologiques et physiques qui ont causé la mort de 121 femmes en France en 2018. Vous entendrez le témoignage de l’une de ces femmes, victime de violences, ainsi qu’une membre d’une association d’aide à ces femmes qui nous expliquera ce qu’elle attend de ce grenelle.



Cette semaine, rencontre avec Franck Louvrier, conseiller régional des Pays de la Loire, président du Comité régional du tourisme. Alors que les vacances d'été viennent juste de s'achever, il dressera pour nous un premier bilan de la saison estivale dans les Pays de la Loire.



L’initiative de la semaine nous emmènera en Vendée où, près de 10 ans après la tempête Xynthia, la communauté de communes Vendée Grand Littoral a décidé d’installer des panneaux mémoires et repères de submersion dans 3 communes. Un moyen de faire perdurer la mémoire du risque et que personne n’oublie.



Dans la pause spirituelle, nous nous intéresserons à l’écologie intégrale si chère au pape François. Le diocèse du Mans avec l'enseignement catholique de la Sarthe mène un projet de concert autour de l’écologie intégrale qui verra le jour le 2 octobre 2020. C’est donc plus d’un an de travail sur le thème “Sauvons notre maison commune”. Le but est d’élargir ses connaissances sur les grandes thématiques liées à l’écologie intégrale.



Et enfin, pour terminer cet Hebdo région, c’est au cinéma que nous vous proposons d’aller, pour découvrir le film « Au nom de la terre », magnifique film sur « l'évolution du monde agricole depuis une quarantaine d’année ». Film qui sortira au niveau national le 25 septembre mais qui sera projeté, dès ce samedi, en avant-première, dans les cinémas mayennais.