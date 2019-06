Grève de surveillance lors 1er jour du baccalauréat

Réunis en intersyndicale, ils ont annoncé leur préavis de grève fin mai sans qu’aucune discussion ni négociation n’aient été engagées de la part du ministre de l’éducation Jean-Michel Blanque.

La coupe est pleine, les revendications concernent les réformes en cours. A savoir la réforme du lycée général, technique et professionnel, la loi Blanquer et la réforme du baccalauréat, toutes dénoncées par un personnel enseignant qui se sent ignoré voire méprisé

Pour comprendre leur mobilisation aujourd’hui, Christelle Bankolé a posé 3 questions à Ludivine Rosset, secrétaire académique SNES Lyon.