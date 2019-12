Grève des internes

Les internes en médecines rentrent en grève illimitée et rejoignent un mouvement de contestation de plus en plus large. Dans ce journal on leurs a tendu le micro pour entendre leurs revendications.



Les reines et princesses à l'honneur au château royal de Blois durant ces fêtes de Noël... Le site propose au public, grâce à des costumes exposés de plonger dans un univers féérique.



Météo : pluie au réveil, éclaircies en matinée, averses orageuses en après-midi sur le 37 et le 41 demain mercredi