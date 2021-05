Grève des services de réanimation et de soins continus du CHU de Rouen

Le 4 mai, plusieurs syndicats ont déposé un préavis de grève à la direction du CHU de Rouen, valable pour tous les agents des services de réanimation et de soins continus du CHU. La grève sera effective du 10 mai 20h au 12 mai 8h à Rouen et dans toute la France.

Nous nous sommes entretenus avec Marie Charlotte Garin et Alexandre Le Goff, deux infirmiers du service de Médecine Intensive et Réanimation, pour évoquer les revendications de ces services de santé.



(interviewés par Jade Bihan)