Qui dit rentrée dit aussi nouvelle grille et nouveaux programmes...



Comme chaque année, votre radio RCF Besançon démarre sa grille d'hiver à partir de septembre. De nouvelles émissions et chroniques mais aussi de nouveaux arrivés...



On fait le point maintenant pour que vous puissiez vous y retrouver. Pour en parler, Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon reçoit Isabelle Jouffroy, directrice de la programmation à RCF Besançon