Grippe aviaire dans les Landes : les ventes augmentent chez certains éleveurs girondins (vidéo)

Plus de 200 foyers de grippe aviaire et des milliers de canards abattus chaque jour dans le département des Landes. Si la réalité est très difficile pour les éleveurs landais, certains producteurs girondins voient leurs ventes bondir. C'est le cas à la Ferme du Moulinat près de La Réole, dont la production ne dépend pas des Landes et dont les canards viennent du Lot-et-Garonne et de Dordogne.

Pas d'élevage mais de la production du foie gras

Si la famille Fazembat produit du foie gras depuis plusieurs générations, la crise de la grippe aviaire en 2016 et 2017 avait eu raison d’une partie de leur élevage. La famille a donc décidé de ne plus gaver les oies à la propriété, mais de travailler avec des éleveurs du Lot-et-Garonne et de la Dordogne. Aujourd’hui, la grippe aviaire ne touche par leurs fournisseurs, ils profitent donc d’un regain de clientèle, celle qui ne peut plus s’approvisionner dans les Landes.



"Les Landes sont un endroit où les oiseaux migrent" et peuvent transmettre le virus. beaucoup moins dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, explique Amélie Fazembat.

Et en plus, la famille Fazembat a choisi après 2017 de diversifier son activité en cultivant des céréales biologiques et en produisant de l’huile de tournesol et de colza.

