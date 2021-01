Grippe aviaire : quel impact sur la filière volaille des Pays de la Loire ?

Depuis novembre 2020, la grippe aviaire a été détectée dans plus de 280 élevages en France. Plus d'un million de volailles ont été abattues, essentiellement des canards dans le Sud-Ouest. Les Pays de la Loire ne sont pas épargnés, avec trois foyers détectés en Vendée. On fait le point sur la situation avec Jean-François Ramond, président du comité régional avicole.