Grippe et coronavirus: campagne de vaccination inédite et massive à Nice

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce mardi 13 octobre. Les niçois sont appelés à se faire vacciner pour éviter plus tard de confondre grippe et Covid.

Chaque année la grippe entraîne un nombre important de passage aux urgences. Le virus est responsable d'un nombre de décès estimé entre 8 000 et 14 500.

La plupart des décès concernant des personnes vulnérables. Avec la circulation du Covid, cette vulnérabilité est d'autant plus forte qu'elle peut très vite saturer le système hospitalier. La ville de Nice appelle donc à une vaccination massive, qu'importe l'âge. C'est clairement une adaptation à la situation sanitaire explique le Dr Richard Chemla, médecin et adjoint au maire de Nice.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Un geste qui n'est pas un réflexe quand on est pas considéré comme une personne à risque mais qui cette année est essentiel selon le Dr Richard Chemla, médecin et adjoint au maire de Nice.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute ce mardi 13 octobre.

Ou se faire vacciner ?

Pour le grand public, dans l’un des 3 services des vaccinations publiques de la ville (rue Hancy, à l’Ariane et aux Moulins)

Le service des vaccinations se déplacera aussi auprès des séniors, dans les maisons des séniors de la Ville pour organiser des séances de vaccination spécifiques.

Idem pour les professionnels de santé et agents des Ehpad , les résidences autonomie et les services de soins à domicile gérés par la ville de Nice pour vacciner les agents qui travaillent au contact des personnes fragiles.

Au total une vingtaine de séances hors les murs auront lieu dans toute la ville.

Une campagne d'affichage dans les transports en commun est également prévue.