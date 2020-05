Le Centre d’Action Educative et Sociale (CAES 37) est un établissement de l’association Groupe SOS Jeunesse.



La maison éducative de Monnaie est constituée de deux unités de vie, pouvant accueillir 24 jeunes, âgés de 10 à 18 ans, et d’une école interne de 50 places.



Dans le cadre de la protection de l’enfance, le centre propose aux jeunes qui lui sont confiés par les services de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement éducatif et scolaire et veille à leur santé et à leur sécurité.



Maison d’enfants à caractère social

GROUPE SOS JEUNESSE

2, rue du Lieutenant Colonel Bonneville – MONNAIE