Guillaume Michel et la 5G

La 5G débarque dans la Loire! L'opérateur Orange a ouvert sur 3 communes Saint-Etienne, la Talaudière et Firminy l'accès à la 5ème génération de téléphonie mobile.

Une véritable révolution en terme de rapidité et de services, qui s'offrent désormais aux particuliers et professionnels.

Guillaume Michel directeur départemental en charge des relations avec les collectivités locales donne des précisions sur cette nouvelle technologie. Une émission de Gérard Fay pour RCF saint-Etienne