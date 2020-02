Guylène, en route vers le Baptême

Guylaine a 48 ans, et se prépare depuis plus d'un an et demie à être baptisée. Originaire de Creutzwald, elle témoihgne de son aprcours, de ce qui la motive, de ce qui la soutien. Avec son équipe d'accompagnement (Cécilé, Rachel, Fernad et le P; David Meyer, elle revient sur les moments clés de ce parcours qui l'ammènera à la communion avec toute l'Eglsie et avec le Seigneur.