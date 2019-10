Gwenn Cambien Alter Intérim

Dans le cadre de l’émission « Hommes et entreprises de Bretagne », Gwenn CAMBIEN, gérante de la société ALTER Intérim sur St Brieuc, Guingamp et Dinan, affirme que personne n’est, a priori, inemployable !

Cette entreprise de l’économie sociale et solidaire a pour vocation de favoriser l’insertion professionnelle des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, en les accompagnant et en créant des ponts, pendant 2 ans.

Alter, autre, altérité, autrement ; autant de mots qui justifient l’engagement de Gwenn pour donner localement du sens au travail dans notre société.

Elle partage avec nous, la Joie d’entreprendre.