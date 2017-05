L'association Habitat et Humanisme Loire partage avec nous ses projets au service du logement des personnes en difficultés sociales et économiques.

Bénévoles engagés et professionnels, ils imaginent des solutions innovantes dans le dommaine de l'immobilier social : accompagnement des personnes, projet de maisons intergénérationnelles à Montbrison et à Saint-Etienne, résidences partagées, propriétaires solidaires, appel à l'épargne solidaire....

Un fourmillement d'initiatives portés par bénévoles et professionnels.

Avec Jean-Luc Gambiez, président de l'association

Bernard Grimbert, animateur du secteur patrimoine

et Virginie Fournié, assistante sociale.