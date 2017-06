Habitat et Humanisme veut créer du lien entre les migrants et les Lyonnais

A l'occasion de la journée mondiale du réfugié, le mardi 20 juin 2017, l'association Habitat et Humanisme du Rhône incite les familles habitant Lyon et sa périphérie à prendre du temps avec des migrants. Depuis 2015, Habitat et Humanisme a ouvert deux centres d'accueil et d'orientation (CAO) à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, avec une capacité totale de 125 places aujourd'hui. 119 migrants y vivent.

Des rendez-vous solidaires

Parmi les personnes accueillies, 34 sont statutaires : soit en situation régulière de réfugié, soit sous protection subsidiaire. La grande majorité des migrants des CAO souhaitent faire leur demande d'asile en France. Ils bénéficient de 30 heures de cours de français au total.

Pour leur intégration, les migrants cherchent maintenant à rencontrer des personnes extérieures aux centres. Avec Habitat et Humanisme, ils entendent donc organiser des rendez-vous solidaires. Des habitants de Lyon ou de sa région peuvent donc contacter l'association pour proposer des sorties ou activités partagées avec un ou deux migrants. Pour contacter l'association, les volontaires peuvent écrire un mail à rhone@habitat-humanisme.org.

Outre ces échanges linguistiques ou d'activités, les migrants cherchent aussi du travail. Deux vont bientôt être embauchés comme pizzaïolos. Des entreprises du bâtiment se montrent également intéressées.

Reportage au centre d'accueil et d'orientation de la Roseraie à Vénissieux.