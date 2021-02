Habiter le temps à Luxembourg avec Michel Didym et le Chancel de la Cour d'Or

Notre invité après le journal régional présenté par Sébastien Souici est un homme de théâtre bien connu en Lorraine, directeur du Centre Dramatique National de Nancy pendant 10 ans, très présent à l'Espace Bernard-Marie Koltès à Metz, fondateur des Moussons d'été et d'hiver, Michel Didym est au téléphone avec nous depuis Luxembourg pour les représentations de Habiter le temps vendredi et samedi au Grand Théâtre. Nous ferons le tour aussi de quelques non sorties cinéma et pour débuter ce 18/19 découvrons le Chancel de St-Pierre-aux-Nonnains au musée de la Cour d'Or à Metz, 3ème rendez-vous au musée avec Jocelyn Lapart et son invitée Anne Adrian conservatrice du patrimoine.