Conférence de Joséphine Vuillard, responsable de la communication de l'association « Hop » (Halte à l'obsolescence programmée) donnée le 4 novembre 2019 à l'espace Lunesse d'Angoulême. L'obsolescence programmée est une des composantes de la société de consommation. Elle vise à inciter les consommateurs à remplacer plus fréquemment leurs équipements en jouant sur trois registres : l'obsolescence technique, bien sûr, qui vise, dès la construction, à réduire la durée de vie d'un produit, mais aussi l'obsolescence esthétique, dite aussi « psychologique », beaucoup plus importante, qui vise à nous convaincre qu'un produit n'a plus de valeur simplement parce qu'il est passé de mode ou qu'il n'est pas neuf, et enfin l'obsolescence logicielle qui au travers des mises à jour successives nous oblige finalement à changer nos appareils électroniques.