Halte Vincent et l'ACAY : partenaires pour l'avenir des mineurs incarcérés

Soeur Sophie des missionnaires de Marie a fondé l’ACAY aux Philippines il y a plus de vingt ans.

ACAY signifie “se relever” en philippin, cette association aide les jeunes de la rue à sortir de la misère.

Elle est aussi à Marseille depuis 2015 et accompagne les mineurs incarcérés pour leur offrir une seconde chance en lien avec la halte vincent la valentine, qui, elle accueille les familles.

Comment aider ces mineurs incarcérés à entrevoir un nouvel avenir? En quoi l’accompagnement des familles est-il nécessaire à la réinsertion du mineur?

Nadine Guigas, présidente de la Halte Vincent la Valentine et Laurent Thorigné, directeur de l'ACAY Marseille.

Pour soutenir l'action de ces deux associations, un concert de violon et de harpe est organisé le 2 jullet à 20h30 à la basilique du Sacré Coeur.