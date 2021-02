Handball : la championne Alexandra Lacrabère bientôt au CTHB

Depuis plusieurs saisons, l'équipe féminine du CTHB évolue au plus haut niveau et occupe actullement et à mi-parcours la 7è place du championnat de Ligue nationale de Handball. Objectif : terminer dans les 5 premiers cette saison pour participer à la compétition européenne. Lors de la prochain saison, le club de Chambray accueillera dans son équipe la championne du monde Alexandra Lacrabère.