Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur RCF Touraine dans le mag des associations. En ce mardi matin, nous allons parler sport et handicap avec l’association Handi’Vision Sport Evènement. Pour cela, nous accueillons Sébastien Le Meaux et nous allons notamment découvrir avec notre invité les activités proposées par cette structure pour effacer les différences et ainsi promouvoir le sport pour tous. On se retrouve tout de suite !