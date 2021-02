Handicap et emploi : des étudiantes de l'IUT planchent sur le sujet

Au sommaire :

- En France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que la moyenne nationale : le taux est à 18 % environ, selon des chiffres de 2019 de Agefiph, l'Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. A Tours, quatre étudiantes en ressources humaines de l'IUT agissent en ce moment à leur échelle en partenariat avec l'association GEIQ Avenir handicap, basée à Saint-Avertin.

- Dernier épisode de notre série : on a donné cette semaine la parole à ceux qui ont fait leurs premiers pas de maire depuis quelques mois. Quels sont leurs projets ? Pourquoi sont - ils intéressés par la politique locale ? Direction Noyant-de-Touraine dans cette édition : une commune qui compte environ 1 200 âmes aujourd'hui. Son maire est le plus jeune du département, il s'appelle Théo Champion-Bodin, il a 26 ans. Il était actif dans des associations locales et a été auparavant conseiller municipal.