Handicap : ils simplifient nos documents

« Maintenant que je fais du FALC, ça me valorise et je me dis que je ne suis pas aussi bête que ce que je croyais ». Ils sont porteurs d’un handicap mental et transcrivent des documents administratifs, comme des tracts de campagne, en langage Facile à Lire et à Comprendre. Dans notre région un seul atelier existe. Il est à Pierrelatte un sein d’un établissement de l’Adapei.