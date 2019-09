Conçu conjointement par les institutions culturelles et des associations apportant leur expertise, ce guide se veut une référence pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur accessibilité à la culture à Lyon. "Honnête" et réaliste, comme le précise Thérèse Rabatel, il sera évolutif et prendra en compte les améliorations au cours du temps.

