Happy Workshop : marque vendéenne de tissus enfantins, éthiques et bio

Depuis un peu plus d’un an, une nouvelle passion est apparue chez de nombreux Français. Celle de la couture. Ça a souvent commencé par la fabrication de masques. Et pour certains, c’est allé plus loin, avec la réalisation de vêtements par exemple. Mais saviez-vous que certains tissus peuvent-être très polluants ? Aujourd’hui, on a donc décidé de vous présenter une marque de tissus éthiques et bio. Elle s’appelle Happy Workshop, et elle est Vendéenne.