Harry Roselmack s'adresse aux élèves de Jules l'Agneau

Jeudi 24 juin, l'ancien présentateur du journal télévisé de 20 heures sur TF1, était à l'Institut Régional d'Administration de Metz, pour y rencontrer les élèves du collège Jules l'Agneau de Bellecroix.



Dans le cadre du dispositif "des cordées de la réussite", il leur a délivré un témoignage très encouragant, et leur a expliqué son parcours professionel, a partagé son experience, et a répondu à leurs questions.

Un reportage de nos reporters stagiaires : Geoffrey Lebec et Léocadie Brault.