Hartmut Rosa ou l’indisponibilité du monde

En début d’émission, on fait le point avec Léopold Vanbellingen sur le rapport entre Coronavirus et gestation pour autrui (GPA), un marché mondialisé dont le confinement actuel a révélé les failles : en Ukraine, des dizaines de nourrissons conçus par GPA sont coincés dans un hôtel et soignés par la société de GPA, séparés de leurs mères et en attente de leurs parents “commanditaires”.

Guillaume dos Santos nous partagera ensuite la pensée du philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa, à travers son livre “Rendre le monde indisponible”. L’auteur évoque la tendance de l’homme

moderne à vouloir tout contrôler, à vouloir disposer des choses et des êtres de façon permanente et illimitée (notamment la vie en gestation et la vie vieillissante), alors que le réel bien souvent nous échappe. Il nous invite à la “résonance” : le propre de la relation de résonance, c’est l’indisponibilité qui la caractérise, c’est-à-dire l’idée que ce avec quoi on entre en résonance est précisément ce dont on ne peut disposer.