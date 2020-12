Hausse des cyclistes sur la métropole, le point avec Clément Rossignol-Puech

La crise sanitaire a accéléré le développement de la pratique du vélo sur Bordeaux Métropole. Mais comment conjuguer cette pratique avec les autres modes de transport, bus, trams et voitures ? Et quelle priorité pour la mobilité à Bordeaux ? On fait le point avec Clément Rossignol-Puech, maire de Bègles et vice président de la métropole en charge des mobilités.