Haute-Loire: ce que la culture a apporté à Brioude

Les 15 et 22 mars prochain, les Français sont appelés aux urnes dans le cadre des élections municipales. Durant toute la campagne électorale, RCF vous emmène dans un véritable Tour de France de la ruralité, à la rencontre de ceux et celles qui habitent nos campagnes, qui y travaillent, qui les font vivre, et qui les administrent. Un Tour de France en partenariat avec l'Association des Maires Ruraux de France.

Première étape : Brioude. Une étape axée autour de la culture. Une thématique qui prend une dimension particulière et parfois sous-estimée dans les milieux ruraux. Dans cette édition de Ca fait du bien, Melchior Gormand donne la parole à ceux qui tentent d'animer la vie culturelle de Brioude, et plus généralement de la Haute Loire. Comme notamment Jean-Jacques Faucher, le maire de cette commune, la quatrième la plus peuplée de Haute-Loire. Elu en 1995, il a pu voir se développer, et vivre la culture de Brioude.

Pour en parler également : Sylvie Pierron, directrice du Doyenné, un lieu d’exposition sur la ville de Brioude, Philippe Lebrou, président de l’entreprise SINTEC et Pierre Gentes, président des Maires Ruraux de Haute-Loire.

Au cours de l'émission, direction également la Chaise Dieu, située à quelques kilomètres de Brioude. Une ville où la vie culturelle est très riche, notamment en raison de son festival. Melchior Gormande donnera à cette occasion la parole à Philippe Meyzonet, vice-président de l’agglomération du Puy-en-Velay, maire de Félines, Madeleine Dubois, vice-présidente du département de Haute Loire (plus gros financeur du projet), en charge de la Culture et de l’Education et Julien Caron, directeur du festival de la Chaise-Dieu.