Hebdo région du 18/06/2021

L’actualité de la semaine, c’est la victoire de Nicolas Mahut en double à Roland Garros. Une victoire qui sauve le bilan du tennis français. Vous entendrez l’analyse qu’il dresse de ce résultat très mitigé des français.



Rencontre avec une jeune mayennaise, partie 5 ans au Japon avec son mari qui, revenue en Mayenne, imprégnée de culture japonaise, fabrique désormais des kimonos.



Avec la crise du Covid-19, l'apprentissage de la nage a été empêché par la fermeture des piscines… Le risque d'une augmentation du nombre de noyades cet été est donc bien réel. Nous vous présenterons une initiative en Vendée pour y remédier



Trois fois reporté, la prière de guérison et de délivrance va enfin avoir lieu dans le diocèse du Mans le samedi 26 juin en l’église de la Couture au Mans. Une prière très en vogue dans les milieux charismatiques et qui se généralise de plus en plus dans les diocèses.



Gérard Jugnot, Patrick Bruel, Catherine Frot, Laurent Lafitte... Tous seront à La Baule pour le festival de cinéma et musique de film. La 7ème édition commence mercredi (23 juin), elle va durer cinq jours. Nous ne parlerons avec son directeur.