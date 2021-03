Hebdo Région du 19 mars 2021

Il y aurait de de plus en plus souvent des pénuries de médicaments dans nos officines. A quoi cela est dû ? Une association nantaise s’est posée la question et a enquêté auprès de plus de 200 professionnels de santé et dresse un constat alarmant.



Une belle initiative solidaire à découvrir ensuite. En Mayenne, une jeune femme propose d’envoyer des boites pour redonner le sourie aux étudiants, cruellement touché par la crise vous le savez….



Ensuite ce sera un témoignage exceptionnel que nous nous proposerons aujourd’hui. Celui d’un travailleur humanitaire de l’ONG SOS Chrétiens d’Orient, originaire de Cholet, qui fut retenu otage en Irak durant 2 mois et demi au début de l’année 2020…



Dans l’actualité des diocèses, c’est la communauté de l‘arche de la ruisselé en Sarthe qui est ravi de poser enfin, la première pierre de leur future chapelle, le jour de la Saint Joseph. Une chapelle qu’ils attendent depuis près de 20 ans.



Et enfin, deux semaines après l’arrivée du dernier concurrent, nous dresserons le bilan médiatique et économique de ce Vendée globe 2020/21.