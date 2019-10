Hébergement d'urgences: le point avec l'Acceuil Sans Frontière

Demain commence la trève hivernale. Jusqu'au 31 mars, sur la période la plus froide de l'année, les expulsions des locataires en difficulté ne peuvent plus avoir lieu. Un repis bienvenu, surtout lorsqu'on sait que la France n'a jamais autant expulsé. Un chiffre fait froid dans le dos: 295 000 personnes mise à la porte de leur domicile en 10 ans. Mais qu'en est il en Indre et Loire?



On en parle ce soir avec nos deux invités, membres du collectif Acceuil Sans Frontière en Touraine. Anne Grandet et Iman Manzari.