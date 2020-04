Hélène Say : la collecte de témoignages aux archives départementales

Vos témoignages deviendront peut-être célèbres dans plusieurs décennies ! Les archives départementales de Meurthe et Moselle lancent une opération pour collecter des témoignages en période de confinement. Ces récits de vie pourraient avoir une valeur très précieuse pour les historiens et sociologues. Hélène Say, directrice des archives départementales de Meurthe et Moselle est l'invitée de RCF.