Héréca : l'évènement "les raisons d'esperer" une meilleure espérance de santé

L'espérance de santé n'est pas tout à fait la même chose que l'espérance de vie. Il s'agit surtout de vieillir dans la meilleure forme possible

Ce samedi, au centre des congrès , 4 conférences de professeurs du CHU de Saint-Etienne seront proposées autour de cette thématique qu'est l'espérance de santé.

C'est l'association HERECA présidée par le docteur Vitello qui organise cet événement.

Avec Julian Rochat il explique comment faire en sorte que le chiffre de 95% des cancers dus à notre environnement et notre comportement quotidien, diminue enfin.

Cela passera obligatoirement par un changements de nos habitudes.

Le docteur Vitello et Julian Rochat au micro d'Anne-Marie Vergnon

l'événement HERECA aura lieu demain entre 17h30 et 22h30 et proposera aussi un concert.