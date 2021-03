Hervé CORTEYN et Eric QUEUDOT, cogérants de RPQ eau

Les tuyauteries des réseaux d’eaux et d’assainissement sont vieillissantes.

Les fuites deviennent trop fréquentes et créent des désagréments couteux. Hervé CORTEYN et Eric QUEUDOT, ont créé la société RPQeau, spécialisée dans le diagnostic, le conseil et la vigilance sur les réseaux d’eau et assainissement, dans le but de participer à la reconquête et la protection de la qualité de l’eau : un bien précieux.

Implantés sur le site du technopôle de Saint-Brieuc, ils investissent pour conseiller les collectivités en Bretagne.l

Leur enthousiasme à se lever le matin en étant utiles et en donnant du sens à leur action pour l’environnement est communicatif.

Ils partagent avec nous la joie d’entreprendre au micro de Gilbert JAFFRELOT