Hervé Parmentier et le Parc National de forêt Bourgogne-Champagne

11e parc national de France, le projet d'un parc entre Bourgogne et Champagne verra le jour à la rentrée 2019. Véritable coup boost pour le territoire, le parc interroge tout de même les agriculteurs et exploitants forestiers. Un projet aux enjeux, contraintes et perspectives complexes que Christophe Lapostolle vous propose de décortiquer en compagnie de Hervé Parmentier, directeur du futur parc national, c'est votre émission Res Publica.