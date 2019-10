Hextrapage, la maison d'édition de la société Super Extra Lab

SUPER EXTRA LAB est une toute jeune société active depuis 1 an.

Hextrapage la maison d'édition toute neuve de la société Super Extra Lab où numérique et papiers se complètent !



A sa tête Adrien Piffaretti président et fondateur. Il a été parmi les inventeurs du concept du livre augmenté. dont la société sort ces jours-ci deux exemplaires, l'un sur les recettes de cuisine et l'autre sur l'apprentissage des fonfamentaix de la musique.

Avec son équipe de 8 personnes, Adrien Piffaretti est installé depuis 3 ans au village By CA, village créé par la Crédit agricole Loire et Haute-Loire.

Trois ans, c'est en général le temps d'incubation de ces start up pleines d'avenir. Cette émission "Coup d'avance, le magazine de l'innovation dans la Loire", revient sur les 3 ans du village et le développement de cette société tout à fait innovante qu'est SUPER EXTRA LAB.