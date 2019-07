HIGHEREDME : trouver le meilleur établissement d'enseignement sup dans le monde



Avec la start up HIGHEREDME chaque étudiant dans le monde peut trouver l'établissement d'enseignement supérieur qui lui correspond, et le choisir sur tous les continents.

C'est le projet de cette start up créée il y a 3 ans dans la région stéphanoise. L'un de ses deux co-fondateurs, Arnaud Catinot en décrit le principe.