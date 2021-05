Histoire et Résistance iséroise pendant la Seconde Guerre mondiale

Au programme, une émission 100% histoire dédiée à la 2nd Guerre mondiale en Isère ! Tout d’abord, Virginie nous raconte dans sa chronique les points clés de l’histoire grenobloise pendant le seconde guerre mondiale. Ensuite, nous vous emmenons à Bourgoin-Jallieu pour un reportage sur la 7e édition de la course de la Résistance. Enfin, cette émission se termine par une interview d’Alice Buffet, directrice du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, qui nous parle de la prochaine exposition à venir : “Vous n’irez plus danser !”.

