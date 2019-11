Histoire: un camp d'internement d'opposants au nazisme à Meslay-du-Maine

Après l’annonce d’une prochaine transformation, intéressons-nous à la fréquentation de l’aéroport de Nantes atlantique qui a battu son record cette année avec 5,6 millions de passagers entre janvier et septembre soit une hausse de 17,6 % par rapport à l’année dernière, les détails dans quelques instants.



Nous partirons ensuite découvrir une initiative en Sarthe, avec l’association la cravate solidaire. Présente dans toute la France et même en Belgique elle est aussi au Mans. L’association aide les plus démunies avec des vêtements pour trouver plus facilement un travail.



Rencontre ensuite avec un historien local, le président de la société d’Histoire de Meslay-du-Maine en Mayenne, qui a accueilli durant la seconde guerre mondiale un camp d’internement dans lequel près de 3000 opposants au nazisme, originaire d’Autriche ou d’Allemagne ont été enfermés. Cet historien a retrouvé des archives papier et vidéo témoignant de cette époque et de cette histoire oubliée.



Pour l’actualité religieuse de la semaine, on s’intéressera à l’assemblée plénière des évêques de France qui s’est ouverte mardi à Lourdes… C’est le thème de «?La transformation écologique », dans la droite ligne de Laudato si, qui a été choisi pour les deux premiers jours. Et pendant ces 2 jours, mardi et mercredi, pour la première fois dans l’histoire de la Conférence des Evêques de France, des non-évêques participaient aux travaux de l’Assemblée plénière.



Et enfin, L’Outil en Main fête ses 25 ans ce week-end au Centre des congrès d’Angers. Cette association, présente dans toute la France, propose aux jeunes de découvrir les métiers manuels, avec des artisans à la retraite. Cela fait maintenant dix ans qu’elle est implantée à Angers.