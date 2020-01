HLM et plan “Logement d’abord” - Fabien Coupé, Emmanuel Hémous

Invités : Fabien Coupé, chef du département habitat à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et Emmanuel Hemous, directeur de l'union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine

Le plan “Logement d’abord” prévoit la construction de logements sociaux et très sociaux, et doit favoriser son accès aux personnes à la rue. Ces objectifs ont été réaffirmés lors d’un séminaire régional, le 24 janvier à Bordeaux, réunissant acteurs de l’état et du logement social

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Solutions solidaires (Par Marie-Hélène Restoin)

BD: Le programme du week-end du 47ème Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême (Par Klervi Le Cozic)

Cuisine : Le poireau (Par Céline Lucas)

Concert : “La Création” de Haydn (Par Aude Pénicaut)



Chanson :

La ville que j’ai tant aimée / Tri Yann

En concert le samedi 1er février à 20h00 au Grand Théâtre de Limoges (87)