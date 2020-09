Hommage à Juliette Gréco

Juliette Gréco est morte le 23 septembre, à l'âge de 93 ans. Philippe Soler rend hommage à celle qui fut l'immense interprète de Brel, Brassens, Trenet, Ferré et Gainsbourg.

Si l'on devait retenir une image de Juliette Gréco, ce serait des mains et des bras qui sculptent l'espace. C'était fantastique quand elle étiat habillée en noir tout comme Piaf et Barbara !

Et puis il y a ces mots qui vont sortir de ses entrailles du plus profond d'elle-même, des mots à moitié parlés, à moitié chantés, qu'elle va modeler selon l'humeur du moment. Elle n'avait du tout le sens de la mesure, ça partait toujours soit un peu trop tôt soit un peu trop tard... Dieu merci, son pianiste et mari Gérard Jouannest savait la recadrer !

Juliette Gréco, c'est aussi une intelligence, ce franc-parler, ce positionnement face aux choses, ce besoin, cette nécessité, de défendre les beaux textes. Et quels textes ! Elle commencera par Prévert, Queneau et puis arriveront Mac Orlan, Brassens, Trenet, Brel, Ferré et Gainsbourg.