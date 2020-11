Hommage rendu aux victimes de l'attentat de Nice par élus et religieux ligériens

C'est un hommage commun qu'ont voulu rendre les élus et religieux ligériens, aux victimes de l'attentat de Nice. C'était le 1er novembre place de l'Hotel de Ville. Une cérémonie très simple pour un moment de grande émotion et de fraternité.

Voici projecteur. C'est un reportage d'amv sur RCF.

Dans ce reportage sur l'hommage rendu aux victimes de l'attentat de Nice dimanche dernier vous avez entendu : Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole, Michel Elra rabbin et responsable de la synagogue de Saint-Etienne, Monseigneur Sylvain Bataille évêque du diocèse de Saint-Etienne, Mohammed Ba recteurde la grande mosquée Mohammed VI à Saint-Etienne, Samil Agoudjil, recteur de grande mosquée de Bellevue à Saint-Etienne et jean-Michel Mis , député de la Loire LREM.