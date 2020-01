Homosexuels, transsexuels et proches, parlons-en en Eglise !

La pastorale des familles du diocèse de Metz organise le samedi 1er février une journée de rencontre, avec la participation de Yolande du Fayet de la Tour. Cette journée est avant-tout l'occasion de briser le silence et les préjugés sur l'homosexualité et la transsexualité. Nous en parlons avec l'abbé Jean Gantzer, directeur du service, Severine Deleplanque, animatrice en pastorale en mission dans le service, et Anne Rizoulières.