Hope, le documentaire pour inspirer la jeunesse

Etre jeune, en pleine pandémie, crise économique et écologique... pas toujours facile pour certains de savoir où ils vont, vers quoi tendre. Et pourtant, d'autres s’engagent, créent, innovent... et inspirent. C’est ce qu’ont voulu montrer Antoine Bortolotti et Jérémy Ciepielewsky, réalisateurs de la série documentaire Hope, qui nous emmène dans toute l'Europe découvrir de jeunes talents.